Хищения в оборонке: ГПУ отрицает взятки и затягивание дела и ищет источник "слива" данных
Об этом сообщила в Facebook пресс-секретарь генпрокурора Юрия Луценко Лариса Сарган.
"В ГПУ расследуется только одно производство. В его рамках закон дает возможность прокуратуре расследовать некоррупционные преступления. Соответственно, было два направления расследования. Первый - мошенничество. Этот эпизод в суде из прошлого, 2018 года. На скамье подсудимых находится, в частности, и сотрудник СБУ, который упоминается в разговорах с фигурантом расследования - Рогозой. Второй - по неуплате налогов. Объявлено подозрение, стянута немалая сумма недоимки в госбюджет. Поэтому все разговоры о взятках для закрытия или затягивание дела со стороны ГПУ не соответствуют действительности", - написала Сарган.
Кроме того, представитель генпрокурора отметила, что сейчас ведомство ищет источник "слива" информации журналистам проекта Bihus.INFO, которые обнародовали якобы переписку фигурантов дела о хищении, в которой упоминались взятки для закрытия дел, открытых ГПУ, ДФС, СБУ и НАБУ.
"Сейчас происходит служебная проверка с использованием детектора лжи относительно обстоятельств возможного "слива" материалов производства", - добавила Сарган.
- Напомним, 25 февраля 2019 проект "Наши деньги" обнародовал расследование хищений в "Укроборонпроме", к которым, по данным журналистов, якобы причастен сын первого заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского Игорь Гладковский с фигурантами Виталием Жуковым и Андреем Рогозой . В НАБУ заявили, что фирмы, которые фигурируют в расследовании, являются объектами расследований Бюро.
- Олег Гладковский отверг обвинения в коррупции и обратился к НАБУ и ГПУ с просьбой проверить факты, приведенные в журналистском расследовании. Он подчеркивал, что его сын якобы даже не знает, кто такие Жуков и Рогоза .
- Петр Порошенко 4 марта подписал указ о увольнении Гладковского-старшего с должности первого заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны.
- Начато масштабное расследование. Уже есть несколько задержаний среди чиновников , проведены десятки обысков.
- Скандал уже стал поводом для митингов и акций , как против семьи Гладковских, так и против Порошенко . 9 марта они переросли в столкновения с полицией .
- В свою очередь, президент призвал до конца года провести аудит "Укроборонпрома" , а Верховная Рада обещает сделать госзакупки в оборонной отрасли максимально прозрачными.
- НАБУ и САП задержали чиновников предприятия "Спецтехноэкспорт" госконцерна "Укроборонпром" по подозрению в растрате $2,2 млн.
- 4 марта 2019 г. САП сообщила 5 действующим и бывшим чиновникам "Спецтехноэкспорта" о подозрении в хищении 55 млн грн предприятия.
- 4 марта журналисты Bihud.INFO обнародовали новую часть расследования о продаже "Укроборонпрома" приборов стоимостью $85 тыс. По цене в $580 тыс.
- 11 марта журналисты обнародовали часть расследования , в котором говорится, что в ГПУ и СБУ брали взятки за закрытие дел о хищении в "Укроборонпроме", а также причастности НАБУ.
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