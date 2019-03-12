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Хищения в оборонке: ГПУ отрицает взятки и затягивание дела и ищет источник "слива" данных

Генпрокуратура опровергла взятки за закрытие дела о хищениях в "Укроборонпроме" и затягивание расследования, отметив, что производство расследовали по двум направлениям

Об этом сообщила в Facebook пресс-секретарь генпрокурора Юрия Луценко Лариса Сарган.

"В ГПУ расследуется только одно производство. В его рамках закон дает возможность прокуратуре расследовать некоррупционные преступления. Соответственно, было два направления расследования. Первый - мошенничество. Этот эпизод в суде из прошлого, 2018 года. На скамье подсудимых находится, в частности, и сотрудник СБУ, который упоминается в разговорах с фигурантом расследования - Рогозой. Второй - по неуплате налогов. Объявлено подозрение, стянута немалая сумма недоимки в госбюджет. Поэтому все разговоры о взятках для закрытия или затягивание дела со стороны ГПУ не соответствуют действительности", - написала Сарган.

Кроме того, представитель генпрокурора отметила, что сейчас ведомство ищет источник "слива" информации журналистам проекта Bihus.INFO, которые обнародовали якобы переписку фигурантов дела о хищении, в которой упоминались взятки для закрытия дел, открытых ГПУ, ДФС, СБУ и НАБУ.

"Сейчас происходит служебная проверка с использованием детектора лжи относительно обстоятельств возможного "слива" материалов производства", - добавила Сарган.

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