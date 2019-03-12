Разворовывание "оборонки": Совет контроля НАБУ призвал Сытника отстранить топ-чиновников и расследовать их действия

12 марта, 2019, 14:45

Совет общественного контроля НАБУ призвал отстранить работников, упомянутых в расследовании программы "Наши деньги с Денисом Бигусом", и немедленно начать служебное расследование

Соответствующее заявление обнародовали на сайте РГП НАБУ.

"Для сохранения НАБУ как институции Совет общественного контроля НАБУ призывает директора Национального бюро Артема Сытника, не дожидаясь результатов официального расследования, отстранить от исполнения обязанностей первого заместителя директора НАБУ Гизо Углаву, заместителя руководителя Третьего отдела I подразделения детективов Главного подразделения детективов НАБУ Олега Борисенко и детектива Третьего отдела I подразделения Главного подразделения детективов НАБУ Дмитрия Литвиненко и немедленно инициировать служебное расследование по поводу этих работников", - говорится в сообщении.

В частности, РГК также отмечают, что инициируют внеочередное заседание с участием директора НАБУ Артема Сытника, а также упомянутых работников Нацбюро с требованием копий всех упомянутых в программе документов.

"Контрабанда, а тем более коррупция на оборонных заказах в стране, которая де-факто находится в состоянии войны, недопустимое явление и не имеет никаких оправданий ни со стороны непосредственных участников, ни со стороны тех, кто по каким-то причинам их покрывает" , - написали в заявлении.