Разворовывание "оборонки": Совет контроля НАБУ призвал Сытника отстранить топ-чиновников и расследовать их действия
Соответствующее заявление обнародовали на сайте РГП НАБУ.
"Для сохранения НАБУ как институции Совет общественного контроля НАБУ призывает директора Национального бюро Артема Сытника, не дожидаясь результатов официального расследования, отстранить от исполнения обязанностей первого заместителя директора НАБУ Гизо Углаву, заместителя руководителя Третьего отдела I подразделения детективов Главного подразделения детективов НАБУ Олега Борисенко и детектива Третьего отдела I подразделения Главного подразделения детективов НАБУ Дмитрия Литвиненко и немедленно инициировать служебное расследование по поводу этих работников", - говорится в сообщении.
В частности, РГК также отмечают, что инициируют внеочередное заседание с участием директора НАБУ Артема Сытника, а также упомянутых работников Нацбюро с требованием копий всех упомянутых в программе документов.
"Контрабанда, а тем более коррупция на оборонных заказах в стране, которая де-факто находится в состоянии войны, недопустимое явление и не имеет никаких оправданий ни со стороны непосредственных участников, ни со стороны тех, кто по каким-то причинам их покрывает" , - написали в заявлении.
- Напомним, 25 февраля 2019 проект "Наши деньги" обнародовал расследования хищений в "Укроборонпроме", к которым, по данным журналистов, якобы причастен сын первого заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского Игорь Гладковский с фигурантами Виталием Жуковым и Андреем Рогозой . В НАБУ заявили, что фирмы, которые фигурируют в расследовании, являются объектами расследований Бюро.
- Олег Гладковский отверг обвинения в коррупции и обратился к НАБУ и ГПУ с просьбой проверить факты, приведенные в журналистском расследовании. Он подчеркивал, что его сын якобы даже не знает, кто такие Жуков и Рогоза .
- Петр Порошенко 4 марта подписал указ о увольнении Гладковского-старшего с должности первого заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны.
- Начато масштабное расследование. Уже есть несколько задержаний среди чиновников , проведены десятки обысков.
- Скандал уже стал поводом для митингов и акций , как против семьи Гладковских, так и против Порошенко. 9 марта они переросли в столкновения с полицией .
- В свою очередь, президент призвал до конца года провести аудит "Укроборонпрома" , а Верховная Рада обещает сделать госзакупки в оборонной отрасли максимально прозрачными .
- НАБУ и САП задержали чиновников предприятия "Спецтехноэкспорт" госконцерна "Укроборонпром" по подозрению в растрате $2,2 млн.
- 4 марта 2019 САП сообщила 5 действующим и бывшим чиновникам "Спецтехноэкспорта" о подозрении в хищении 55 млн грн предприятия.
- 4 марта журналисты Bihud.INFO обнародовали новую часть расследования о продаже "Укроборонпрома" приборов стоимостью $85 тыс. по цене в $580 тыс.
- 11 марта журналисты обнародовали часть расследования , в котором говорится, что в ГПУ и СБУ брали взятки за закрытие дел о хищении в "Укроборонпроме", а также причастность НАБУ.
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