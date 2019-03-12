Карманный психотерапевт: разработчики создали приложение, которое помогает пережить разрыв отношений

12 марта, 2019, 19:04

В AppStore появилось приложение Mend, созданное, чтобы помочь пользователю пережить разрыв отношений с любимым человеком

Об этом пишет birdinflight.

Как объясняют создатели, эта программа - эффективный способ "починить разбитое сердце". "Mend - это как лучший друг в твоем кармане: мы здесь, чтобы поддержать каждый твой шаг на пути развода. И в отличие от других мы не скажем тебе просто "забыть о своем бывшем". Переживание расставания - гораздо более сложный процесс, чем это. Поэтому наша деятельность основана на научных исследованиях и помогает тебе не просто почувствовать себя лучше, но скорее почувствовать себя лучше", - пишут разработчики на официальном сайте, добавляя, что "быстрее"- это на 58%.

В Mend есть аудиотренинги от психотерапевта, медитации и онлайн-дневник, который помогает отследить эмоциональное состояние и поставить цель для работы над собой. Также в приложении можно составить диету и план фитнес-тренировок или прочитать статьи о том, почему не стоит возвращаться к бывшим и как остаться друзьями.

Кроме оказания первой психотерапевтической помощи (а в дальнейшем - подбора реального психотерапевта) приложение может наладить распорядок дня и помочь с упаковкой вещей и переездом. Использование Mend стоит от $99 за 10 дней до $400 за месяц.

Идея приложения пришла его создателю Элль Хуэрта, когда она сама переживала развод и попыталась найти помощь онлайн. "Я нашла много пустых советов ("нужно время", "просто преодолей это"), но ни одно из них во мне не откликнулось и не помогло мне почувствовать себя лучше", - рассказывает Элль. По ее словам, именно тогда она сама решила создать сообщество, благодаря которому люди бы реально смогли справиться с таким состоянием. "Мы верим, что каждый конец - это начало чего-то нового. Для нас честь поддерживать вас на вашем пути", - говорится в обращении Элль к пользователям.