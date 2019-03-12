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К концу 2019 года из-за недофинансирования закроют 10 колоний, - Чернышев

В Украине до конца текущего года из-за неэффективного использования закроют около 10 учреждений Государственной уголовно-исполнительной службы

Об этом заявил заместитель министра юстиции Украины Денис Чернышев, сообщает Укринформ.

"До конца этого года будут закрыты около 10 учреждений Государственной уголовно-исполнительной службы из-за неэффективного их использования. Таким образом, общее количество закрытых учреждений, с учетом двух предыдущих лет, составит 20, а это уже более 200 млн грн ежегодной экономии", - отметил Чернышев.

Он пояснил, что процесс оптимизации начат в том числе из-за недофинансирования пенитенциарной системы, поскольку "финансирование некоторых направлений, например, оплата коммунальных услуг, составляет 50-60%, а должна была быть - 100%".

  • Напомним, 2 марта 2019 года СБУ разоблачила на взятках руководителей Одесского следственного изолятора. По месту работы и жительства фигурантов изъяли мобильные телефоны, $1 тыс. И 60 тыс. грн и документацию, подтверждающую противоправные действия работников пенитенциарной системы. Только за 2018 год на банковскую карточку, к которой имели доступ задержанные, было перечислено более 2,3млн грн.
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