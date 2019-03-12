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К 5-й годовщине аннексии Крыма Россия выпустила монеты с Керченским мостом

Центробанк РФ выпустил в обращение памятную монету к 5-й годовщине аннексии Крыма

Об этом сообщает пресс-служба Центробанка РФ.

К 5-й годовщине аннексии Крыма выпущена памятную монету номиналом в пять рублей, говорится в сообщении.

В пресс-службе отмечают, что на обратной стороне монеты изображен мост над Керченским проливом, соединяющий оккупированный Крым с материковой частью России.

Добавляют, что монеты изготовлены из недрагоценного металла, тиражом 2 млн штук, их можно использовать при наличных расчетах и других платежах.

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  • Напомним, мост через Керченский пролив длиной 19 километров начали строить в 2016 году. Сдать автомобильную часть моста изначально планировали в декабре 2018 года. Официальное открытие моста состоялось 15 мая.
  • Российский ученый заявил, что из-за халтурного строительства коррозия уничтожит Керченский мост за 15 лет.
  • Строительство Россией моста через Керченский пролив вызвало экологическое загрязнение значительной части Украины и нанесло ущерб полуострову Тузла.
  • Бухарестская девятка - Польша, Румыния, Литва, Латвия, Эстония, Венгрия, Словакия, Чехия и Болгария - заявили, что строительства моста через Керченский пролив - это продвижение геополитических целей России.
  • В ноябре 2018 года космическая съемка зафиксировала, что незаконно построенный Россией Керченский мост смещается. Спутниковые снимки зафиксировали критические участки: искусственная насыпь смещается со скоростью от 89 миллиметров (проседание) до 52 миллиметров в год (поднятие), арка автомобильного сообщения моста проседает со скоростью до 32 миллиметров в год.
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