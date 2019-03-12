К 5-й годовщине аннексии Крыма Россия выпустила монеты с Керченским мостом

12 марта, 2019, 15:01

Центробанк РФ выпустил в обращение памятную монету к 5-й годовщине аннексии Крыма

Об этом сообщает пресс-служба Центробанка РФ.

К 5-й годовщине аннексии Крыма выпущена памятную монету номиналом в пять рублей, говорится в сообщении.

В пресс-службе отмечают, что на обратной стороне монеты изображен мост над Керченским проливом, соединяющий оккупированный Крым с материковой частью России.

Добавляют, что монеты изготовлены из недрагоценного металла, тиражом 2 млн штук, их можно использовать при наличных расчетах и других платежах.