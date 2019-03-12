Huawei выдала фото с профессиональной камеры за снимки с нового флагмана P30 Pro

12 марта, 2019, 16:38

Компания Huawei опубликовала несколько фотографий, рекламируя флагман P30 Pro, но выяснилось, что Huawei взяла фотографии из стокового сайта Getty Images.

Об этом сообщило издание GSMArena.

Слева - кадр из рекламы Huawei, справа - стоковое фото на Getty Images

Флагман P30 Pro представят в марте 2019 года. Как отмечает издание, предыдущая модель линейки P20 Pro делала ставку на мощную камеру, и снимки с нового флагмана должны были показать "качественный зум".

С помощью поиска по изображениям журналисты выяснили, что как минимум два фото были сделаны не на P30 Pro. Фото вулкана нашли на Getty (2009 год), а ребенка с утками - в портфолио фотографа Джейка Олсона (2015).

Издание The Verge предположил, что Huawei не украли фото, а лицензировали. Но издание все равно посчитало использование чужих снимков для продвижения смартфонов плохой идеей.

В 2018 году китайская компания уже выдавала фото профессиональной камеры за снимки, сделанные на смартфон Nova 3i. Это случайно раскрыла модель, которая опубликовала в Инстаграмме фотографии со съемок рекламы. А в января 2019 года Huawei урезала зарплату двум сотрудникам, которые отправили новогодние твиты в официальный аккаунт с айфонов.

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