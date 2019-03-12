Гладковский-младший готовит вторую серию "ответа" журналистам Bihus.info

12 марта, 2019, 17:30

Сын бывшего заместителя секретаря СНБО Украины Олега Гладковского и один из фигурантов расследования Игорь Гладковский готовит вторую серию "Ваші гроші", где обещает показать факты о том, кто "слепил этот фейк и слил его журналистам"

Об этом сообщил один из авторов идеи, пиар-консультант Сергей Дидковский, передает TheБабель.

По его словам, монтаж второй серии уже готов, но ее решили перемонтировать, чтобы она была более актуальной.

"Нам высоко подняли актерскую планку", - добавил Дидковский.

Отмечается, что во второй серии вроде появятся факты о том, кто "слепил этот фейк ( расследование, - ред.) и слил его журналистам".

Напомним, Игорь Гладковский снял пародию на программу "Наши деньги" со Денисом Бигусом, где заявляет, что расследование о хищении в оборонной сфере сделали с целью дискредитировать действующего президента Порошенко.