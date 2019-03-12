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Европарламент не будет рассматривать Россию как стратегического партнера, пока продолжается агрессия против Украины


фото: REUTERS
Европейский парламент не будет рассматривать Российскую Федерацию как стратегического партнера, пока продолжается агрессия против Украины

Соответствующую резолюцию принял Европарламент по состоянию политических отношений ЕС-Россия, передает Укринформ.

В частности, документ поддержали 402 депутата, 163 были против и 89 воздержались.

"Европарламент подчеркивает, что нелегальная оккупация и аннексия украинского региона Крыма Россией, ее прямое и косвенное участие в военном конфликте в восточной Украине и продолжение нарушения территориальной целостности Грузии и Молдовы являются преднамеренным нарушением международного права, демократических принципов и основных прав", - говорится в документе .

Европарламент заявил, что при существующих обстоятельствах Россия не может больше рассматриваться как "стратегический партнер", поэтому европарламентарии хотят пересмотреть Соглашение о партнерстве и сотрудничестве ЕС-РФ.

В резолюции призывают также к всеобъемлющей переоценке отношений с РФ.

В документе говорится, что ЕС не может видеть постепенного возвращения к "business as usual" в отношениях с Россией, пока страна не выполнит в полном объеме Минские договоренности и не восстановит территориальную целостность Украины.

Отмечается, что существует необходимость усилить роль ЕС в нормандской формате и выражается поддержка суверенитета и территориальной целостности Украины. В резолюции Европарламент осуждает действия России в Азовском море, демонстрирующие нарушения международного морского права и международные обязательства, включая строительство Керченского моста.

Депутаты поддержали мандат на развертывание миротворческой миссии ООН в восточной Украине, а также призвали назначить специального посланника ЕС по Крыму и Донбасса.

В ЕП выразили обеспокоенность милитаризацией Россией региона Азовского, Черного морей и Калининградской области, а также нарушением территориальных вод европейских стран в Балтийском море.

Европарламент также указал России на ее ответственность за катастрофу рейса МН17 в 2014 году, что подтверждено международной следственной группой.

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