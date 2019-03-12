//
 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

Россия является главной внешней угрозой для страны, - разведка Эстонии


фото: delfi
Департамент внешней разведки республики Эстонии считает, что главная внешняя угроза для страны исходит из России

Об этом заявили в департаменте внешней разведки республики, передает Интерфакс-Украина.

"Единственная серьезная угроза для безопасности, существования, суверенитета нашего региона, в том числе для Эстонии и других государств Балтийского моря, исходит из России. Это не только асимметричная скрытая или политическая подрывная деятельность, но и потенциальная военная угроза", - говорится в обнародованном в вторник дневнике департамента внешней разведки.

Генеральный директор департамента Микк марраны отметил, что главные угрозы безопасности вызваны поведением России, что подрывает международный порядок.

"В своей внешнеполитической деятельности Россия демонстрирует в числе прочего силу, используя зависимость от нее других государств, проводя кибератаки и используя ложную информацию и другие так называемые мягкие методы", - сообщает марраны.

По его мнению, "государства ЕС и НАТО не защищены полностью от агрессивной деятельности России". Он также сказал, что РФ постоянно развивает и готовит свои вооруженные силы к масштабной войне против НАТО.

"Одной из целей России является внесение раскола в единство западных государств, например, по поводу антироссийских санкций. Для этого Россия готова вмешиваться во внутренние дела других государства", - отмечает марраны.

Он призвал обратить внимание и повлиять на деятельность России, ведь всем государствам ЕС в нынешнем году придется избирать своих представителей в Европейский парламент.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

12 марта, 2019 вторник

больше новостей

12 марта, 2019 вторник

11 марта, 2019 понедельник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать