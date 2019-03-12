Россия является главной внешней угрозой для страны, - разведка Эстонии

12 марта, 2019, 14:20

Департамент внешней разведки республики Эстонии считает, что главная внешняя угроза для страны исходит из России

Об этом заявили в департаменте внешней разведки республики, передает Интерфакс-Украина.

"Единственная серьезная угроза для безопасности, существования, суверенитета нашего региона, в том числе для Эстонии и других государств Балтийского моря, исходит из России. Это не только асимметричная скрытая или политическая подрывная деятельность, но и потенциальная военная угроза", - говорится в обнародованном в вторник дневнике департамента внешней разведки.

Генеральный директор департамента Микк марраны отметил, что главные угрозы безопасности вызваны поведением России, что подрывает международный порядок.

"В своей внешнеполитической деятельности Россия демонстрирует в числе прочего силу, используя зависимость от нее других государств, проводя кибератаки и используя ложную информацию и другие так называемые мягкие методы", - сообщает марраны.

По его мнению, "государства ЕС и НАТО не защищены полностью от агрессивной деятельности России". Он также сказал, что РФ постоянно развивает и готовит свои вооруженные силы к масштабной войне против НАТО.

"Одной из целей России является внесение раскола в единство западных государств, например, по поводу антироссийских санкций. Для этого Россия готова вмешиваться во внутренние дела других государства", - отмечает марраны.

Он призвал обратить внимание и повлиять на деятельность России, ведь всем государствам ЕС в нынешнем году придется избирать своих представителей в Европейский парламент.