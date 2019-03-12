Более 100 дел по своим сотрудникам: Грицак подтвердил причастность некоторых СБУшников к коррупции и работе на РФ
Об этом он заявил 12 марта на брифинге по подготовке и проведению очередных выборов президента, сообщает Еспресо.TV .
"Досадно, но время от времени нам приходится документировать причастность к преступной деятельности своих сотрудников. В данном случае вы уже знаете о том, что говорил Юрий Витальевич (генпрокурор Юрий Луценко - ред.), сотрудник тот, о котором шла речь в расследовании, привлекается в это время к уголовной ответственности", - сказал он.
По его словам, некоторые сотрудники СБУ причастны к коррупции и работе на российские спецслужбы.
"Вы знаете, что у нас более 100 уголовных производств, которые мы сами инициировали по своим же сотрудникам. Большинство из которых - это причастность к коррупционным действиям и работе в интересах спецслужб Российской Федерации", - сообщил Грицак.
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