Более 100 дел по своим сотрудникам: Грицак подтвердил причастность некоторых СБУшников к коррупции и работе на РФ

12 марта, 2019, 13:37

Глава Службы безопасности Украины Василий Грицак подтвердил причастность некоторых сотрудников к коррупции и работе на российские спецслужбы

Об этом он заявил 12 марта на брифинге по подготовке и проведению очередных выборов президента, сообщает Еспресо.TV .

"Досадно, но время от времени нам приходится документировать причастность к преступной деятельности своих сотрудников. В данном случае вы уже знаете о том, что говорил Юрий Витальевич (генпрокурор Юрий Луценко - ред.), сотрудник тот, о котором шла речь в расследовании, привлекается в это время к уголовной ответственности", - сказал он.

По его словам, некоторые сотрудники СБУ причастны к коррупции и работе на российские спецслужбы.

"Вы знаете, что у нас более 100 уголовных производств, которые мы сами инициировали по своим же сотрудникам. Большинство из которых - это причастность к коррупционным действиям и работе в интересах спецслужб Российской Федерации", - сообщил Грицак.