Боевики на Донбассе два раза били по позициям ООС из запрещенного оружия

12 марта, 2019, 18:49

На Донбассе боевики два раза обстреляли позиции подразделений Объединенных сил

Об этом сообщает пресс-центр ООС.

В течение текущих суток противник дважды обстрелял позиции подразделений Объединенных сил в полосе ответственности оперативно-тактической группы "Восток", оба раза применив вооружение, запрещенное Минскими договоренностями.

В частности, враг из минометов калибров 120 и 82 мм обстрелял позиции ООС в районе населенного пункта Павлополь; из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия - вблизи города Авдеевка.

В штабе ООС отмечают, что потерь среди украинских защитников нет. Ситуация в районе проведения ООС остается под контролем украинских защитников.