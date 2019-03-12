Боевики на Донбассе два раза били по позициям ООС из запрещенного оружия
12 марта, 2019, 18:49
На Донбассе боевики два раза обстреляли позиции подразделений Объединенных сил
Об этом сообщает пресс-центр ООС.
В течение текущих суток противник дважды обстрелял позиции подразделений Объединенных сил в полосе ответственности оперативно-тактической группы "Восток", оба раза применив вооружение, запрещенное Минскими договоренностями.
В частности, враг из минометов калибров 120 и 82 мм обстрелял позиции ООС в районе населенного пункта Павлополь; из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия - вблизи города Авдеевка.
В штабе ООС отмечают, что потерь среди украинских защитников нет. Ситуация в районе проведения ООС остается под контролем украинских защитников.
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