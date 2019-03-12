//
 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

Боевики на Донбассе два раза били по позициям ООС из запрещенного оружия

На Донбассе боевики два раза обстреляли позиции подразделений Объединенных сил

Об этом сообщает пресс-центр ООС.

В течение текущих суток противник дважды обстрелял позиции подразделений Объединенных сил в полосе ответственности оперативно-тактической группы "Восток", оба раза применив вооружение, запрещенное Минскими договоренностями.

В частности, враг из минометов калибров 120 и 82 мм обстрелял позиции ООС в районе населенного пункта Павлополь; из ручных противотанковых гранатометов и стрелкового оружия - вблизи города Авдеевка.

В штабе ООС отмечают, что потерь среди украинских защитников нет. Ситуация в районе проведения ООС остается под контролем украинских защитников.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

12 марта, 2019 вторник

больше новостей

12 марта, 2019 вторник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать