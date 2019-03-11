Жители французской улицы просят власти спасти их от нашествия "инстаграмеров"
Об этом сообщает ВВС.
Дома на узкой улочке окрашены в разный цвет, на окнах первого этажа установлены деревянные ставни, рядом с домами высажено много зелени.
Все это привлекло к Кремье повышенное внимание туристов. Это в свою очередь не понравилось местным жителям. Они просят власти установить на улице ворота, которые они могли бы закрывать от посторонних в пиковые часы.
Один из жителей пожаловался FranceInfo: "Мы садимся поесть, а рядом люди делают фото, под окнами рэперы снимают свои клипы, проходят холостяцкие вечеринки, когда крик стоит часами. Честно говоря, это утомляет».
Кто-то завел в Instagram специальный блокнот для "фигни, которую творят люди на улице Кремье". Жители Кремье дали власти срок до лета, чтобы те придумали, как решить ситуацию с наплывом туристов.
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