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Жители французской улицы просят власти спасти их от нашествия "инстаграмеров"

Жители улицы Кремье в XII округе Парижа попросили власти защитить их от толп "туристов-инстаграмеров"

Об этом сообщает ВВС.

Дома на узкой улочке окрашены в разный цвет, на окнах первого этажа установлены деревянные ставни, рядом с домами высажено много зелени.

Все это привлекло к Кремье повышенное внимание туристов. Это в свою очередь не понравилось местным жителям. Они просят власти установить на улице ворота, которые они могли бы закрывать от посторонних в пиковые часы.

Один из жителей пожаловался FranceInfo: "Мы садимся поесть, а рядом люди делают фото, под окнами рэперы снимают свои клипы, проходят холостяцкие вечеринки, когда крик стоит часами. Честно говоря, это утомляет».

Кто-то завел в Instagram специальный блокнот для "фигни, которую творят люди на улице Кремье". Жители Кремье дали власти срок до лета, чтобы те придумали, как решить ситуацию с наплывом туристов.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Сообщение, распространенный Club Crémieux (@clubcremieux)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Сообщение, распространенный Club Crémieux (@clubcremieux)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Сообщение, распространенный Club Crémieux (@clubcremieux)

 

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