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Землю пронизывают таинственные структуры размером с континент, - ученые

Примерно на полпути от наших ног к центру Земли две горы с горячей сжатой породой пронизывают внутренности планеты - каждая размером с континент. И ученым практически ничего о них не известно

Об этом говорится в статье, опубликованной на официальном сайте новостей Американского геофизического союза Eos.

Технически эти таинственные скопления камней называют "большими областями с низкой скоростью сдвига" (large low-shear-velocity provinces, LLSVPs), поскольку сейсмические волны, которые проносятся по Земле, всегда замедляются при прохождении через эти структуры. Ученые называют их просто "каплями".

Геофизики знали о капле еще с 1970-х, но до сих пор они не особо приблизились к пониманию их природы.

"Это одни из крупнейших объектов внутри Земли, - говорит геолог Вед Лекич из Мэрилендского университета. - Однако мы почти ничего не знаем об их сущности, откуда они взялись, как долго они там находятся и что делают".

Rotating GIF of the blobs on a spinning globe

Капли, расположенные на внешнем ядре / © Sanne Cottaar

На сегодня известно следующее: капли "начинаются" в тысячах километров от земной поверхности, где каменистая нижняя мантия сталкивается с внешним ядром. Одна из капель расположена под Тихим океаном, другая - под Африкой и частично под Атлантическим океаном. Это массивные структуры - примерно наполовину пересекают мантию, каждая размером с континент. По словам Дженессм Данкомб с Eos, каждая капля больше горы Эверест в 100 раз: если бы они находились на поверхности планеты, Международной космической станции пришлось бы их облетать.

Чтобы лучше представить их форму и размеры, нужно взглянуть на представленную выше 3D-карту капель, составленную сейсмологом из Кембриджского университета Санни Коттаар. Огромные каскадные структуры чем-то напоминают горы песка, соединенные гравийными карьерами, однако неизвестно, какая их плотность по мантии, - ученые пока не пришли к единому мнению.

Не менее таинственным является и то, как эти капли влияют на такие геологические функции, как тектоника плит и вулканизм. Одна из самых новых карт этих структур, представленных Марией Цехмистренко на ежегодной встрече Американского геофизического союза в 2018 году, предусматривает, что верхушки капель могут разветвляться на струе горячего материала, которые сталкиваются с горячими вулканическими точками прямо под поверхностью Земли. Но что это значит, неизвестно.

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