Зеленскому SMS с угрозами посылала, вероятно, психически больная женщина, - полиция

11 марта, 2019, 15:55

Кандидату в президенты Владимиру Зеленскому смс-сообщения с угрозами систематически посылала, вероятно, психически больная женщина

Об этом сообщил заместитель начальника Главного следственного управления Национальной полиции Максим Цуцкиридзе, передает УНИАН.

Цуцкиридзе рассказал, что в конце февраля в Главное следственное управление Нацполиции обратился Зеленский с заявлением, что "на один из телефонов студии "Квартал-95" систематически приходят сообщения с угрозами ему и его семье".

Полиция установила личность, которая посылала эти сообщения. Ею оказалась, вероятно, психически больной человек, женщина. Следователи изъяли телефон, с которого посылались эти СМС. Проводятся следственные действия, в том числе психиатрические, могла ли она осознавать последствия своих действий.