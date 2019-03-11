//
 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

Зеленскому SMS с угрозами посылала, вероятно, психически больная женщина, - полиция


фото: tsn
Кандидату в президенты Владимиру Зеленскому смс-сообщения с угрозами систематически посылала, вероятно, психически больная женщина

Об этом сообщил заместитель начальника Главного следственного управления Национальной полиции Максим Цуцкиридзе, передает УНИАН.

Цуцкиридзе рассказал, что в конце февраля в Главное следственное управление Нацполиции обратился Зеленский с заявлением, что "на один из телефонов студии "Квартал-95" систематически приходят сообщения с угрозами ему и его семье".

Полиция установила личность, которая посылала эти сообщения. Ею оказалась, вероятно, психически больной человек, женщина. Следователи изъяли телефон, с которого посылались эти СМС. Проводятся следственные действия, в том числе психиатрические, могла ли она осознавать последствия своих действий.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

11 марта, 2019 понедельник

больше новостей

11 марта, 2019 понедельник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать