Заявления Нацдружин о применении силы на избирательных участках угрожают легитимности выборов, - ОПОРА

11 марта, 2019, 12:34

Заявление о возможном применении силы наблюдателями от общественной организации "Национальные жены" в случае фальсификаций грозит легитимности голосования

Об этом рассказала координатор Гражданской сети ОПОРА Ольга Айвазовская, передает РБК-Украина .

По ее словам, заявление Нацдружин о готовности силой "устранять нарушения" на выборах грозит перспективой получения нелегитимных выборов, а также их срывом на отдельных участках.

"Я буду надеяться, что монополия на законное насилие останется в руках правоохранительных органов, а любые общественные объединения будут оставаться в рамках закона о выборах", - добавила Айвазовская.

Ранее сообщалось, что Нацдружины угрожают применять силу в случае фальсификаций на избирательных участках.

Напомним, в Нацкорпусе анонсировали новые акции и "сюрпризе" для Порошенко.