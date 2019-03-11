Заявления Нацдружин о применении силы на избирательных участках угрожают легитимности выборов, - ОПОРА
11 марта, 2019, 12:34
Заявление о возможном применении силы наблюдателями от общественной организации "Национальные жены" в случае фальсификаций грозит легитимности голосования
Об этом рассказала координатор Гражданской сети ОПОРА Ольга Айвазовская, передает РБК-Украина .
По ее словам, заявление Нацдружин о готовности силой "устранять нарушения" на выборах грозит перспективой получения нелегитимных выборов, а также их срывом на отдельных участках.
"Я буду надеяться, что монополия на законное насилие останется в руках правоохранительных органов, а любые общественные объединения будут оставаться в рамках закона о выборах", - добавила Айвазовская.
Ранее сообщалось, что Нацдружины угрожают применять силу в случае фальсификаций на избирательных участках.
Напомним, в Нацкорпусе анонсировали новые акции и "сюрпризе" для Порошенко.
- 9 марта после выступления президента Украины Петра Порошенко в Черкассах представители Нацкорпуса попытались прорваться на сцену , спровоцировав столкновения с полицией.
- В тот же день в Киеве под АП активисты "Нацдружин" устроили столкновения с полицией , пострадали трое правоохранителей.
- Министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что представители Нацкорпуса, которые спровоцировали столкновения с полицией в Киеве и Черкассах , будут наказаны.
- 10 марта в полиции заявили о задержании двух подозреваемых в организации столкновений между представителями "Национального корпуса" и правоохранителями 9 марта во Черкассах.
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