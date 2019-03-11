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За загрязнение Черного и Мраморного морей Турция оштрафовала 87 кораблей


фото: hurriyetdailynews
Турция в течение прошлого года назначила штрафы 87 кораблям, которые загрязняли Черное и Мраморное моря

Об этом сообщает Hurriyet Daily News.

Всего в Черное и Мраморное моря в течение прошлого года сбросили 144 тонны отходов, говорится в сообщении.

Отмечается, суда, сбрасывающие отходы, можно увидеть невооруженным глазом. Такие корабли штрафуют немедленно, а суда, заподозренные в сбросе более опасных отходов, после подтверждения нарушения путем лабораторного анализа.

В течение прошлого года Стамбульский городской совет назначил штрафы 87 кораблям, загрязняющим моря твердыми, нефтяными и балластными отходами. Общая сумма штрафов достигла около $ 1,05 млн, говорится в сообщении.

В декабре 2018 года Турция внесла изменения в экологическое законодательство, которые предусматривают, что суда, которые загрязняют моря загрязненным балластом, твердыми и отходами нефтепродуктов, как и в случае с бытовой водой, получат штрафы в 12 раз больше по сравнению с предыдущими нормами, отмечается в сообщении .

Отмечается, что рекордный штраф, наложенный на судно в рамках новых экологических норм, составил $ 495 тыс.

 

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