За более чем месяц в Украине корью заболели 28,6 тыс. человек

11 марта, 2019, 16:45

В течение прошлой недели корью в Украине заболели 2235 человек - 1052 взрослых и 1183 ребенка

Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения Украины (МЗ).

В период с 28 декабря 2018 года до 8 марта 2019 года корью в Украине заболело 28686 человек - 12799 взрослых и 15877 детей.

Самые высокие показатели заболеваемости - во Львовской (всего 4201 человек: 1377 взрослых и 2824 детей), Винницкой (2541: 1100 взрослых и 1441 ребенок), Ровенской (2428: 857 взрослых и 1571 ребенок), Хмельницкой ( 2187: 1152 взрослых и 1035 детей) областях и г. Киев (2526 человек: 1421 взрослых и 1105 детей).

Также сообщается, что с начала года от осложнений кори умерло 10 человек.