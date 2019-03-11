Из-за Brexit финансовые компании выводят из Британии более $ 1 трлн
Об этом говорится в исследовании аналитического центра New Financial, сообщает Der Spiegel.
Как показывает исследование, десять крупных инвестиционных банков перемещают 800 млрд фунтов стерлингов (или почти 10% активов страны) из Британии в учреждения Евросоюза. Страховые компании выводят 35 млрд фунтов стерлингов, а компании по управлению активами - 65 млрд фунтов стерлингов.
Отмечается, что более 250 компаний создают новые штаб-квартиры на континенте, а более 210 открыли новые юридические лица или подали заявки на новые банковские лицензии.
По словам авторов, около 100 финансовых компаний выбрали новым местом работы Дублин, 60 - Люксембург, 41 - Париж, 40 - Франкфурт-на-Майне, 32 - Амстердам.
- Напомним, 6 марта 2019 года в Европейском Союзе заявили, что у них нет решения для выхода из тупиковой ситуации по соглашению Brexit.
- Ранее в ЕС завили, что рассматривают возможность отложить выход Великобритании до 2021 года.
- Палата общин парламента Великобритании одобрила возможность отложить выход страны из ЕС, если законодатели не проголосуют за соглашение с Брюсселем и не согласятся на выход без соглашения.
По теме
Читайте также
-
-
11 марта, 2019 Виталий Портников: Мы сами выкопали яму себе и стране
-
-
-
По теме
Читайте также
-
11 марта, 2019 Виталий Портников: Мы сами выкопали яму себе и стране
-
-