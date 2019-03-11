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Из-за Brexit финансовые компании выводят из Британии более $ 1 трлн


фото: REUTERS
275 финансовых компаний выводят из Соединенного Королевства в ЕС активы на общую сумму $ 1,2 трлн

Об этом говорится в исследовании аналитического центра New Financial, сообщает Der Spiegel.

Как показывает исследование, десять крупных инвестиционных банков перемещают 800 млрд фунтов стерлингов (или почти 10% активов страны) из Британии в учреждения Евросоюза. Страховые компании выводят 35 млрд фунтов стерлингов, а компании по управлению активами - 65 млрд фунтов стерлингов.

Отмечается, что более 250 компаний создают новые штаб-квартиры на континенте, а более 210 открыли новые юридические лица или подали заявки на новые банковские лицензии.

По данным исследования, из-за Brexit переезжают 5 тыс. работников или же они будут трудоустроены на новых местах работы. И это количество будет увеличиваться в ближайшие годы.

По словам авторов, около 100 финансовых компаний выбрали новым местом работы Дублин, 60 - Люксембург, 41 - Париж, 40 - Франкфурт-на-Майне, 32 - Амстердам.

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