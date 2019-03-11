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Военные в ООС вооружены почти на 100%, - Генштаб

Укомплектованность войск, привлеченных к операции Объединенных сил на Донбассе, основными образцами вооружения и военной техники составляет 99%

Об этом сообщает в Facebook Генштаб.

В частности, начальник вооружения ВСУ Николай Шевцов отметил, что укомплектованность Вооруженных сил Украины при этом составляет 85%.

"В настоящее время укомплектованность ВС Украины основными образцами вооружения и военной техники (ВВТ) составляет 85%, а войск (сил), задействованных в проведении операции Объединенных сил - 99% ... В течение 2014-2018 годов проведен большой объем работы по восстановлению боеспособности ВВТ, как за счет ремонта, так и за счет поставки нового (модернизированного) ВВТ и создания практически "с нуля", системы технического обеспечения войск на всех уровнях", - сказано в сообщении.

Подчеркивается, что в 2014 году при снятии с хранения вооружения и военной техники оказалось, что отчетные показатели уровня исправности (88%) имеющегося тогда ВВТ были значительно завышены. Фактический уровень исправности ВВТ оказался на 40-45% ниже. До 50% образцов требовали дополнительного технического обслуживания и текущего ремонта из-за физического старения.

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