Венгрия примет на лечение 20 украинских военных

11 марта, 2019, 18:19

Венгерская сторона выразила готовность принять на лечение еще 20 украинских военнослужащих

Об этом сообщила посол Украины в Венгрии Любовь Непоп в Facebook.

"Поблагодарили за лечение в Венгрии украинских раненых военнослужащих и за решение по моей предварительной просьбе продолжить эту практику. В соответствии с чем венгерская сторона выразила готовность принять на лечение еще 20 украинских военных", - сообщила Непоп о встрече с министром обороны Венгрии Тибором Бенкьо.

Посол проинформировала венгерского министра о ситуации на Востоке Украины, в оккупированном Крыму, а также в районе Азовского моря и Керченского пролива.

"Отдельно отметила важность международной поддержки для освобождения украинских пленников Кремля и военнопленных моряков", - отметила Непоп.

Посол также обратилась в Будапешт с призывом поддержать курс Украины на европейскую и евроатлантическую интеграцию.