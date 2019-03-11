В Украине трижды за месяц распространяли фейки об отмене безвиза с ЕС

11 марта, 2019, 13:18

Новость о "проблемах с безвизом для Украины" тремя волнами распространялась на украинских сайтах

Об этом передает Европейская правда.

Отмечается, что паузы между волнами продолжались ровно неделю. Новости из всех волн ссылаются на вымышленное "сообщение Совета ЕС", не давая гиперссылку на пресс-релиз Совета.

"Такая картина не может иметь другого объяснения, кроме сознательной (и, наверное, оплаченной) информационной атаки", - говорится в материале.

Как говорится, сначала ложное сообщение опубликовали источники, которые не скрывают пророссийской направленности: "Украинцам усложнили въезд в Европу: потребуется спецразрешение каждому", - написали " Известия " 17 февраля.

На следующий день аналогичное сообщение выпустила Украина.ру - ресурс, входящий в госхолдинг "Россия сегодня".

"1 марта Politeka снова выдала новость (уже третью), которая почти дословно повторяла их предварительное уведомление со ссылкой на несуществующее " заявление Совета ЕС ", - говорится в статье.

Третья волна пришла 7 марта, когда ряд сайтов, в том числе тех, которые уже распространяли "новость" (например, Znaj.ua ), снова распространили то же сообщение.

"Но самым ярким оказался другой элемент этой информационной атаки. Кто-то вложил деньги также в раскрутку сообщение на странице, которая сама по себе является фейком, потому что ... имитирует СММ ОБСЕ, международную наблюдательную миссию, работающий с обеих сторон контактной линии на Донбассе", - говорится в материале.