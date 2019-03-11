В Украине трижды за месяц распространяли фейки об отмене безвиза с ЕС
Об этом передает Европейская правда.
Отмечается, что паузы между волнами продолжались ровно неделю. Новости из всех волн ссылаются на вымышленное "сообщение Совета ЕС", не давая гиперссылку на пресс-релиз Совета.
"Такая картина не может иметь другого объяснения, кроме сознательной (и, наверное, оплаченной) информационной атаки", - говорится в материале.
Как говорится, сначала ложное сообщение опубликовали источники, которые не скрывают пророссийской направленности: "Украинцам усложнили въезд в Европу: потребуется спецразрешение каждому", - написали " Известия " 17 февраля.
На следующий день аналогичное сообщение выпустила Украина.ру - ресурс, входящий в госхолдинг "Россия сегодня".
"1 марта Politeka снова выдала новость (уже третью), которая почти дословно повторяла их предварительное уведомление со ссылкой на несуществующее " заявление Совета ЕС ", - говорится в статье.
Третья волна пришла 7 марта, когда ряд сайтов, в том числе тех, которые уже распространяли "новость" (например, Znaj.ua ), снова распространили то же сообщение.
"Но самым ярким оказался другой элемент этой информационной атаки. Кто-то вложил деньги также в раскрутку сообщение на странице, которая сама по себе является фейком, потому что ... имитирует СММ ОБСЕ, международную наблюдательную миссию, работающий с обеих сторон контактной линии на Донбассе", - говорится в материале.
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