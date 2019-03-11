В США запустили ракетный двигатель, созданный с украинскими специалистами
Об этом сообщает Укринформ.
Двигатель установили на горизонтальном тестовой площадке, оборудованной для сбора данных и анализа параметров работы двигателя. Запуск двигателя длился около 60 секунд. Как сообщили разработчики, тест прошел успешно.
Генеральный директор Firefly Aerospace Том Маркьюзик сказал, что во время пуска в декабря 2019 года на первой ступени ракеты-носителя Alpha будет установлено три таких двигателя.
Firefly Aerospace - частное аэрокосмическое предприятие с офисами в американском городе Остин штата Техас и украинском городе Днепр.
Производство ракеты расположенный в Техасе, в то же время, украинские сотрудники компании в Центре исследований и разработки в Днепре разрабатывают часть оборудования.
2017 компании Firefly Aerospace Тома Маркьюзика, переживающей финансовые трудности, выкупил украинский бизнесмен Макс Поляков, основатель ассоциации Ноосфера и EOS Data Analytics и работа над разработкой "Альфы" возобновилась.
Компания планирует с 2021 запускать две таких ракеты в месяц. В планах также разработка тяжелой ракеты "Бета", которая, вероятно, будет состоять из трех скомпонованных вместе ракет "Альфа".
Ракета-носитель Alpha будет способна вывести на низкую околоземную орбиту до 1 тыс. кг полезного груза. Первый запуск запланирован на декабрь 2019 с военно-воздушной базы Ванденберг в штате Калифорния.
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