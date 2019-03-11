В США запустили ракетный двигатель, созданный с украинскими специалистами

11 марта, 2019, 09:31

В американском городе Бриггс штата Техас личное аэрокосмическое предприятие Firefly Aerospace провело успешный тест двигателя первой степени космической ракеты Alpha

Об этом сообщает Укринформ.

Двигатель установили на горизонтальном тестовой площадке, оборудованной для сбора данных и анализа параметров работы двигателя. Запуск двигателя длился около 60 секунд. Как сообщили разработчики, тест прошел успешно.

Генеральный директор Firefly Aerospace Том Маркьюзик сказал, что во время пуска в декабря 2019 года на первой ступени ракеты-носителя Alpha будет установлено три таких двигателя.

Firefly Aerospace - частное аэрокосмическое предприятие с офисами в американском городе Остин штата Техас и украинском городе Днепр.

Производство ракеты расположенный в Техасе, в то же время, украинские сотрудники компании в Центре исследований и разработки в Днепре разрабатывают часть оборудования.

2017 компании Firefly Aerospace Тома Маркьюзика, переживающей финансовые трудности, выкупил украинский бизнесмен Макс Поляков, основатель ассоциации Ноосфера и EOS Data Analytics и работа над разработкой "Альфы" возобновилась.

Компания планирует с 2021 запускать две таких ракеты в месяц. В планах также разработка тяжелой ракеты "Бета", которая, вероятно, будет состоять из трех скомпонованных вместе ракет "Альфа".

Ракета-носитель Alpha будет способна вывести на низкую околоземную орбиту до 1 тыс. кг полезного груза. Первый запуск запланирован на декабрь 2019 с военно-воздушной базы Ванденберг в штате Калифорния.