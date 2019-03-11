В США задержали руководителя криптовалютной пирамиды

11 марта, 2019, 15:27

В аэропорту Лос-Анджелеса задержали гражданина Болгарии Константина Игнатова по делу о финансовой пирамиде OneCoin, число жертв которой составило около 3 млн человек

Об этом сообщается на сайте прокуратуры Южного округа Нью-Йорка, передает ЭП.

После задержания Игнатов, который сейчас является главой компании OneCoin Ltd, предстал перед судом и был арестован.

В деле также фигурирует его сестра - Роза Игнатова, которая является учредителем OneCoin и остается на свободе. Она обвиняется в мошенничестве с использованием средств коммуникации, мошенничестве с ценными бумагами и отмывании денег.

Прокуратура заявила, что из-за схем Игнатовых пострадавшие "инвестировали миллиарды долларов по всему миру в мошенническую криптовалюту".

По данным следствия, Игнатова основала OneCoin в 2014 году и руководила компанией до 2017 года, когда перестала появляться на публике. После этого компанию возглавил ее брат.

В ФБР подчеркивают, что криптовалюта OneCoin не имеет реальной ценности.

Следователи считают, что из-за OneCoin Ltd, которая функционирует до сих пор, пострадали 3 млн человек по всему миру.

По данным отчетов, полученных в ходе расследования, выручка компании в 2014-2016 годах составила 3,353 млрд евро, а прибыль - 2,23 млрд евро.

В сентябре прошлого года был арестован еще один из лидеров проекта Марк Скотт.

Основная бизнес-модель OneCoin заключается в продаже образовательных пакетов по криптовалютному трейдингу. Участники проекта получают реферальные комиссии за привлечение новых лиц и продажи пакетов.

Прокуратура утверждает, что представители проекта сообщали своим жертвам недостоверную информацию, в частности, что криптовалюта OneCoin майнится с помощью серверов, принадлежащих компании, хотя на самом деле никакого майнинга не ведется.

Также представители проекта заявляли, что в основе OneCoin лежит несуществующий частный блокчейн. Игнатов делал ложные утверждения о том, что OneCoin готовится к проведению IPO.

Игнатова и ее бизнес-партнер строили предприятие, заранее намереваясь идти на обман инвесторов. В частности, прокуратора вспоминает одно из писем Игнатовой, в котором она описывала "стратегию выхода" из OneCoin. Первой опцией там был указан сценарий, при котором организаторы скрываются с деньгами, возлагая вину за их пропажу на других людей.