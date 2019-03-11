//
 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

В США задержали руководителя криптовалютной пирамиды


фото: marianalw
В аэропорту Лос-Анджелеса задержали гражданина Болгарии Константина Игнатова по делу о финансовой пирамиде OneCoin, число жертв которой составило около 3 млн человек

Об этом сообщается на сайте прокуратуры Южного округа Нью-Йорка, передает ЭП.

После задержания Игнатов, который сейчас является главой компании OneCoin Ltd, предстал перед судом и был арестован.

В деле также фигурирует его сестра - Роза Игнатова, которая является учредителем OneCoin и остается на свободе. Она обвиняется в мошенничестве с использованием средств коммуникации, мошенничестве с ценными бумагами и отмывании денег.

Прокуратура заявила, что из-за схем Игнатовых пострадавшие "инвестировали миллиарды долларов по всему миру в мошенническую криптовалюту".

По данным следствия, Игнатова основала OneCoin в 2014 году и руководила компанией до 2017 года, когда перестала появляться на публике. После этого компанию возглавил ее брат.

В ФБР подчеркивают, что криптовалюта OneCoin не имеет реальной ценности.

Следователи считают, что из-за OneCoin Ltd, которая функционирует до сих пор, пострадали 3 млн человек по всему миру.

По данным отчетов, полученных в ходе расследования, выручка компании в 2014-2016 годах составила 3,353 млрд евро, а прибыль - 2,23 млрд евро.

В сентябре прошлого года был арестован еще один из лидеров проекта Марк Скотт.

Основная бизнес-модель OneCoin заключается в продаже образовательных пакетов по криптовалютному трейдингу. Участники проекта получают реферальные комиссии за привлечение новых лиц и продажи пакетов.

Прокуратура утверждает, что представители проекта сообщали своим жертвам недостоверную информацию, в частности, что криптовалюта OneCoin майнится с помощью серверов, принадлежащих компании, хотя на самом деле никакого майнинга не ведется.

Также представители проекта заявляли, что в основе OneCoin лежит несуществующий частный блокчейн. Игнатов делал ложные утверждения о том, что OneCoin готовится к проведению IPO.

Игнатова и ее бизнес-партнер строили предприятие, заранее намереваясь идти на обман инвесторов. В частности, прокуратора вспоминает одно из писем Игнатовой, в котором она описывала "стратегию выхода" из OneCoin. Первой опцией там был указан сценарий, при котором организаторы скрываются с деньгами, возлагая вину за их пропажу на других людей.

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

11 марта, 2019 понедельник

больше новостей

11 марта, 2019 понедельник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать