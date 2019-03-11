На Донбассе сохраняется режим тишины
11 марта, 2019, 19:06
В зоне проведения ООС сохраняется режим тишины по состоянию на 18:00 11 марта 2019 года
Об этом сообщает пресс-центр ООС в своем Facebook.
Отмечается, что ситуация в районе проведения ООС остается под контролем украинских военных.
"В течение текущих суток нарушений режима прекращения огня не зафиксировано. Ситуация в районе проведения ООС остается под контролем украинских защитников", - указано в сообщении.
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