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На Донбассе сохраняется режим тишины

В зоне проведения ООС сохраняется режим тишины по состоянию на 18:00 11 марта 2019 года

Об этом сообщает пресс-центр ООС в своем Facebook.

Отмечается, что ситуация в районе проведения ООС остается под контролем украинских военных.

"В течение текущих суток нарушений режима прекращения огня не зафиксировано. Ситуация в районе проведения ООС остается под контролем украинских защитников", - указано в сообщении.

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