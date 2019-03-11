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В Ростове-на-Дону ночью задержали 4 крымскотатарских активиста

В ночь на 11 марта в российском Ростове-на-Дону полицейские задержали четырех крымскотатарских активистов

Об этом сообщает в Facebook общественная организация "Крымская солидарность".

Активисты "Крымской солидарности" Али Сейтаблаев, Ридван Меметов, Эмин Рустемов и Марлен Кадыров приехали для участия в судебном заседании по делу "Хизб ут-Тахрир". В 00:20 их авто остановила патрульная служба, а за полчаса их направили в райотдел полиции.

Позже, после проверки документов, задержанных отпустили.

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