В Ростове-на-Дону ночью задержали 4 крымскотатарских активиста
11 марта, 2019, 08:17
В ночь на 11 марта в российском Ростове-на-Дону полицейские задержали четырех крымскотатарских активистов
Об этом сообщает в Facebook общественная организация "Крымская солидарность".
Активисты "Крымской солидарности" Али Сейтаблаев, Ридван Меметов, Эмин Рустемов и Марлен Кадыров приехали для участия в судебном заседании по делу "Хизб ут-Тахрир". В 00:20 их авто остановила патрульная служба, а за полчаса их направили в райотдел полиции.
Позже, после проверки документов, задержанных отпустили.
- Напомним, организация "Хизб ут-Тахрир" в РФ запрещена, а в Украине - нет. После аннексии Россией Крыма оккупанты начали преследовать на полуострове людей, причастных к организации.
- Суд в российском Ростове-на-Дону приговорил крымского татарина Руслана Зейтуллаева до 12 лет лишения свободы по делу "Хизб ут-Тахрир".
- В декабре 2018 года российский суд объявил приговоры еще четырем фигурантам дела "Хизб ут-Тахрир": одному - 17 лет колонии строгого режима, еще трем - по 9 лет колонии строгого режима.
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