В России будут судить активиста за "надгробие" Путину

Об этом со ссылкой на правозащитника Рузиля Мингалимова сообщает "МБХ медиа".

Сообщается, что активист Карим Ямадаев якобы установил "инсталляцию в виде могилы" Путина у входа в здание Следственного комитета. На Ямадаева составили протокол по статье о повторном нарушении порядка проведения акции.

"10 марта Карима забрали из дома в шесть часов вечера", - рассказал правозащитник.

По версии следствия, активист 10 марта якобы с 5.00 до 7.00 пошел и установил "надгробие" Путину.

Суд над активистом назначили на 12 марта. Ему грозит до 30 суток лишения свободы и до 300 тыс рублей штрафа.

Ранее Ямадаева уже задерживали и арестовывали на 8 суток за инсталляцию "Памятник жертвам политических репрессий" в Набережных Челнах, где изобразил Владимира Путина, возвышающегося над политзаключенными.