В России будут судить активиста за "надгробие" Путину
Об этом со ссылкой на правозащитника Рузиля Мингалимова сообщает "МБХ медиа".
Сообщается, что активист Карим Ямадаев якобы установил "инсталляцию в виде могилы" Путина у входа в здание Следственного комитета. На Ямадаева составили протокол по статье о повторном нарушении порядка проведения акции.
"10 марта Карима забрали из дома в шесть часов вечера", - рассказал правозащитник.
По версии следствия, активист 10 марта якобы с 5.00 до 7.00 пошел и установил "надгробие" Путину.
Суд над активистом назначили на 12 марта. Ему грозит до 30 суток лишения свободы и до 300 тыс рублей штрафа.
Ранее Ямадаева уже задерживали и арестовывали на 8 суток за инсталляцию "Памятник жертвам политических репрессий" в Набережных Челнах, где изобразил Владимира Путина, возвышающегося над политзаключенными.
"Путин похоронил свободный интернет - жители Набережных Челнов похоронили Путина". В телеграмм-канале "Бессрочка | Челны" появились фото с надгробия с фотографией Путина. Фото: Twitter / Денис Стяжкин pic.twitter.com/Jdk0WCCYSK- МБХ Медиа (@MBKhMedia) March 10, 2019
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