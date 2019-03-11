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В России будут судить активиста за "надгробие" Путину

В российском городе Набережные Челны задержали активиста за установку "надгробия" президенту РФ Владимиру Путину

Об этом со ссылкой на правозащитника Рузиля Мингалимова сообщает "МБХ медиа".

Сообщается, что активист Карим Ямадаев якобы установил "инсталляцию в виде могилы" Путина у входа в здание Следственного комитета. На Ямадаева составили протокол по статье о повторном нарушении порядка проведения акции.

"10 марта Карима забрали из дома в шесть часов вечера", - рассказал правозащитник.

По версии следствия, активист 10 марта якобы с 5.00 до 7.00 пошел и установил "надгробие" Путину.

Суд над активистом назначили на 12 марта. Ему грозит до 30 суток лишения свободы и до 300 тыс рублей штрафа.

Ранее Ямадаева уже задерживали и арестовывали на 8 суток за инсталляцию "Памятник жертвам политических репрессий" в Набережных Челнах, где изобразил Владимира Путина, возвышающегося над политзаключенными.

 

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