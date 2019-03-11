В Николаеве дерево упало на маршрутку, пострадали дети
11 марта, 2019, 16:15
В понедельник, 11 марта, в центре Николаева дерево упало на маршрутку
Об этом сообщает сообщество "Николаев Оперативный" в Facebook.
Как отмечает УНИАН, в результате ДТП пострадали три человека, в том числе и водитель микроавтобуса. По информации очевидцев происшествия, двумя другими пострадавшими являются малолетние дети. Всех пострадавших госпитализировали.
Автомобильное движение на этом участке улицы перекрыли. На месте работают полицейские и спасатели.
Фото: Facebook Николаев Оперативный
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