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В Николаеве дерево упало на маршрутку, пострадали дети


фото: Миколаїв Оперативний
В понедельник, 11 марта, в центре Николаева дерево упало на маршрутку

Об этом сообщает сообщество "Николаев Оперативный" в Facebook.

Как отмечает УНИАН, в результате ДТП пострадали три человека, в том числе и водитель микроавтобуса. По информации очевидцев происшествия, двумя другими пострадавшими являются малолетние дети. Всех пострадавших госпитализировали.

Автомобильное движение на этом участке улицы перекрыли. На месте работают полицейские и спасатели.

Фото: Facebook Николаев Оперативный

 

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