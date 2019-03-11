В НАТО рассказали, как помогали Украине с кибербезопасностью с 2014 года

11 марта, 2019, 18:01

В штаб-квартире НАТО подтвердили готовность активно сотрудничать с Украиной для противодействия киберугрозам

Об этом сообщила глава постоянной делегации в Парламентской ассамблее НАТО, народный депутат Оксана Юринец во время круглого стола "Информационная и кибербезопасность в контексте евроатлантической интеграции", передает РБК-Украина.

Нардеп отмечает, что сотрудничество Украины с НАТО в направлении киберзащиты ведется с 2014 года.

"Что касается киберзащиты, у нас есть такое сотрудничество с 2014 года. Именно через трастовые фонды Североатлантического альянса. На сегодня реализовано примерно 1 млн 65 тыс. евро ... Ведущей страной является Румыния. Другими странами-контрибьюторами являются Албания, Эстония, Венгрия, Италия, Португалия, Турция и США ", - добавила Юринец.

"Это создание центра реагирования на киберинциденты, предоставление оборудования для лабораторий по расследованию кибератак, тренировки и совещательная помощь. Все это ведется с 2014 года, но особенно необходимым и активным это будет в этом году", - отметила депутат ВР.