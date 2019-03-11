//
 
РУСУКР
live
live
Спутник ASTRA-4A 12073 МГц. Поляризация-Н. Символьная скорость 27500 Ксимв/с. FEC 3/4

В NASA фото космоса превратили в "музыку". Как она звучит

NASA превратило в "песню" изображение, сделанное с помощью телескопа "Хаббл" в августе 2018 года

Об этом пишет Science Alert .

Инженеры, работающие с "Хаббллом", называют фотографию "сундуком с галактическими сокровищами" из-за обилия галактик, которые можно увидеть на ней.

"Несколько звезд ближе к Земле ярко светят на переднем плане, в то время как массивное скопление галактик расположилось в центре изображения, это огромная коллекция, возможно, тысяч галактик в одном месте", - говорится в сообщении.

Команда NASA представила, что каждый объект на снимке - это инструмент, который воспроизводит определенные звуки. Таким образом они смогли "озвучить фото".

Звезды и компактные галактики представлены короткими и четкими звуками, в то время как спиральные галактики излучают более сложные, длинные ноты. "Время течет слева направо, а частота звука изменяется снизу вверх, от 30 до 1000 герц", - объясняет NASA в комментариях к видео. "Объекты в нижней части изображения создают более низкие ноты, в то время как объекты в верхней части изображения производят более высокие".

Всё по теме

Читайте также

Читайте также

новости партнеров

‡агрузка...
Актуальные Важные

11 марта, 2019 понедельник

больше новостей

11 марта, 2019 понедельник

больше новостей

Видео

Введите слово, чтобы начать