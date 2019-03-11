В NASA фото космоса превратили в "музыку". Как она звучит

11 марта, 2019, 11:24

NASA превратило в "песню" изображение, сделанное с помощью телескопа "Хаббл" в августе 2018 года

Об этом пишет Science Alert .

Инженеры, работающие с "Хаббллом", называют фотографию "сундуком с галактическими сокровищами" из-за обилия галактик, которые можно увидеть на ней.

"Несколько звезд ближе к Земле ярко светят на переднем плане, в то время как массивное скопление галактик расположилось в центре изображения, это огромная коллекция, возможно, тысяч галактик в одном месте", - говорится в сообщении.

Команда NASA представила, что каждый объект на снимке - это инструмент, который воспроизводит определенные звуки. Таким образом они смогли "озвучить фото".

Звезды и компактные галактики представлены короткими и четкими звуками, в то время как спиральные галактики излучают более сложные, длинные ноты. "Время течет слева направо, а частота звука изменяется снизу вверх, от 30 до 1000 герц", - объясняет NASA в комментариях к видео. "Объекты в нижней части изображения создают более низкие ноты, в то время как объекты в верхней части изображения производят более высокие".