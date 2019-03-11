В Нацполиции сказали, сколько открыли дел за подкуп избирателей
11 марта, 2019, 15:53
За подкуп избирателей на выборах президента 2019 года открыли более 40 уголовных дел
Об этом на брифинге рассказал заместитель начальника Главного следственного управления Национальной полиции Максим Цуцкиридзе, передает РБК-Украина.
По его словам, по фактам подкупа в пользу Юлии Тимошенко открыто 21 уголовное дело.
"16 уголовных производств возбуждено по фактам подкупа в пользу кандидата на пост президента Петра Порошенко", - отметил Цуцкиридзе.
Он также добавил, что зарегистрировано 2 производства за подкуп в пользу Сергея Таруты, а также по одному за подкуп в пользу Олега Ляшко, Владимира Зеленского и Андрея Садового, который уже снялся с выборов.
- Напомним, что СБУ разоблачила преступную организацию по подкупу избирателей. Организовал ее народный депутат. Члены пирамиды должны были обеспечить определенное каждому количество голосов в пользу отдельного кандидата. К пирамиде хотели привлечь более 680 тысяч человек.
- МВД называет это подкупом избирателей.
- Позже СБУ показала смету "избирательной пирамиды" с фамилией нардепа от "Батькивщины" Руслана Богдана. Сам он открещивается от обвинений.
- Валерия Дубиля допросят как свидетеля по делу о "сети-пирамиде" с масштабным подкупом избирателей.
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