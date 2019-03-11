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В Нацполиции сказали, сколько открыли дел за подкуп избирателей

За подкуп избирателей на выборах президента 2019 года открыли более 40 уголовных дел

Об этом на брифинге рассказал заместитель начальника Главного следственного управления Национальной полиции Максим Цуцкиридзе, передает РБК-Украина.

По его словам, по фактам подкупа в пользу Юлии Тимошенко открыто 21 уголовное дело.

"16 уголовных производств возбуждено по фактам подкупа в пользу кандидата на пост президента Петра Порошенко", - отметил Цуцкиридзе.

Он также добавил, что зарегистрировано 2 производства за подкуп в пользу Сергея Таруты, а также по одному за подкуп в пользу Олега Ляшко, Владимира Зеленского и Андрея Садового, который уже снялся с выборов.

  • Напомним, что СБУ разоблачила преступную организацию по подкупу избирателей. Организовал ее народный депутат. Члены пирамиды должны были обеспечить определенное каждому количество голосов в пользу отдельного кандидата. К пирамиде хотели привлечь более 680 тысяч человек.
  • МВД называет это подкупом избирателей.
  • Позже СБУ показала смету "избирательной пирамиды" с фамилией нардепа от "Батькивщины" Руслана Богдана. Сам он открещивается от обвинений.
  • Валерия Дубиля допросят как свидетеля по делу о "сети-пирамиде" с масштабным подкупом избирателей.
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