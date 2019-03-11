В Нацполиции сказали, сколько открыли дел за подкуп избирателей

11 марта, 2019, 15:53

За подкуп избирателей на выборах президента 2019 года открыли более 40 уголовных дел

Об этом на брифинге рассказал заместитель начальника Главного следственного управления Национальной полиции Максим Цуцкиридзе, передает РБК-Украина.

По его словам, по фактам подкупа в пользу Юлии Тимошенко открыто 21 уголовное дело.

"16 уголовных производств возбуждено по фактам подкупа в пользу кандидата на пост президента Петра Порошенко", - отметил Цуцкиридзе.

Он также добавил, что зарегистрировано 2 производства за подкуп в пользу Сергея Таруты, а также по одному за подкуп в пользу Олега Ляшко, Владимира Зеленского и Андрея Садового, который уже снялся с выборов.