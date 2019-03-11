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В Мексике вооруженные люди похитили 19 человек из пассажирского автобуса


фото: eluniversal
Преступники напали на пассажирский автобус на северо-востоке Мексики и похитили из него 19 человек

Об этом сообщает El Universal .

Соответствующий инцидент произошел в районе Пало-Бланко.

В частности, вооруженные неизвестные подъехали на 2 автомобилях в автобус и заставили его остановиться. По транспорту, который двигался из города Тампико в город Рейноса в штате Тамаулипас, вывели 19 пассажиров. Всего пассажиров в автобусе было 41 Людей погрузили в автомобили, на которых неизвестные приехали, и скрылись.

Штат Тамаулипас граничит с американским Техасом известный похищениями и исчезновениями людей. Сейчас пропавшими в штате числятся около 35 тыс. человек.

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