В Малайзии освободили индонезийку, которую обвиняли в убийстве брата Ким Чен Ына
Об этом сообщает AFP.
Обвиняемую освободили из-под стражи сразу после объявления решения суда 11 марта.
"Судья санкционировал освобождение, которое не является оправдательным. Сити Айша, которая два с половиной года была под подозрением в убийстве, освобождена из тюрьмы и может покинуть страну", - говорится в сообщении.
Посол Индонезии в Малайзии Русди Кирана заявил, что Сити Айша попытается уже сегодня вернуться в Индонезию.
"Я удивлена и очень счастлива. Я не ожидала этого", - сказала индонезийка.
Малайзия официально обвинила в убийстве Ким Чон Нама двух женщин, которые были задержаны по этому делу. В частности, по версии следствия, две женщины - гражданка Вьетнама Доан Тхи Хуонг и гражданка Индонезии Сити Айша - набросили ему на лицо платок с нервно-паралитическим веществом VX. Обе обвиняемые своей вины не признали. Они заявили, что были уверены, что участвуют в розыгрыше.
Сейчас Малайзия подозревает в причастности к убийству Ким Чен Нама северокорейские спецслужбы.
- Напомним, 14 февраля стало известно, что в аэропорту Куала-Лумпура убили сводного брата главы КНДР Ким Чен Ына.
- В полиции рассказали, что неизвестная женщина подошла к Ким Чон Наму в зоне вылета международного аэропорта Куала-Лумпура и положила ему на голову платок, пропитанный какой-то жидкостью.
- 23 февраля Пхеньян обвинил власти Малайзии в незаконном вскрытии тела Ким Чон Нама . Позже стало известно, что брат Ким Чен Ына умер в муках за 15 минут.
- СМИ писали, что подозреваемые в убийстве брата Ким Чен Ына бежали в Россию . После убийства Ким Чон Нама Малайзия ввела визовый режим с КНДР с 6 марта .
- 4 марта Малайзия выслала посла КНДР из страны из-за убийства брата северокорейского лидера Ким Чен Ына.
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