В Малайзии освободили индонезийку, которую обвиняли в убийстве брата Ким Чен Ына

11 марта, 2019, 09:42

Малазийский суд снял обвинения с 26-летней гражданки Индонезии Сити Айша, которую обвиняли в убийстве брата лидера КНДР Ким Чен Нама

Об этом сообщает AFP.

Обвиняемую освободили из-под стражи сразу после объявления решения суда 11 марта.

"Судья санкционировал освобождение, которое не является оправдательным. Сити Айша, которая два с половиной года была под подозрением в убийстве, освобождена из тюрьмы и может покинуть страну", - говорится в сообщении.

Посол Индонезии в Малайзии Русди Кирана заявил, что Сити Айша попытается уже сегодня вернуться в Индонезию.

"Я удивлена и очень счастлива. Я не ожидала этого", - сказала индонезийка.

Малайзия официально обвинила в убийстве Ким Чон Нама двух женщин, которые были задержаны по этому делу. В частности, по версии следствия, две женщины - гражданка Вьетнама Доан Тхи Хуонг и гражданка Индонезии Сити Айша - набросили ему на лицо платок с нервно-паралитическим веществом VX. Обе обвиняемые своей вины не признали. Они заявили, что были уверены, что участвуют в розыгрыше.

Сейчас Малайзия подозревает в причастности к убийству Ким Чен Нама северокорейские спецслужбы.