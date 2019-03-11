В Киеве водитель разбил два авто на светофоре возле цирка

11 марта, 2019, 23:13

В Шевченковском районе Киева невнимательный водитель разбил два авто, стоявших на светофоре

Об этом сообщают Вартові.Еспресо.

Как рассказал водитель Toyota, он отвлекся на навигатор, и на скорости протаранил в заднюю часть автомобиль Daewoo Lanos, который остановился на сигнал светофора, запрещающий движение.

Чрезвычайное происшествие произошло на площади Победы в центре Киева.

От удара Lanos отбросило в Peugeot, который стоял впереди. Врачи "скорой", которые прибыли на место происшествия, осмотрели всех участников аварии, однако все от госпитализации отказались.