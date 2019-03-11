В Киеве поезд сбил насмерть мужчину
11 марта, 2019, 15:09
В понедельник, 11 марта, на Центральном железнодорожном вокзале Киева погиб мужчина
Об этом сообщают "Вартови.Еспресо".
По предварительной информации, мужчина переходил пути в неположенном месте, за что и попал под колеса. Поезд отрезал мужчине голову, от полученных травм он скончался на месте.
Обстоятельства трагедии будет выяснять следствие.
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