В Киеве поезд сбил насмерть мужчину

11 марта, 2019, 15:09

В понедельник, 11 марта, на Центральном железнодорожном вокзале Киева погиб мужчина

Об этом сообщают "Вартови.Еспресо".

По предварительной информации, мужчина переходил пути в неположенном месте, за что и попал под колеса. Поезд отрезал мужчине голову, от полученных травм он скончался на месте.

Обстоятельства трагедии будет выяснять следствие.