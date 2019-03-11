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В Карпатах выпало 80 см снега, существует опасность схода лавин


фото: report.if.ua
В Карпатах, на горе Пожижевская выпало до 80 см снега, снеголавинная опасность достигает 4-й степени

Об этом Укринформу сообщил начальник Ивано-Франковского областного Центра по гидрометеорологии Владимир Фригович.

"На горе Пожижевская выпало до 80 см снега, в горах метели заметают с воскресенья. Снеголавинная опасность достигает 4-й степени", - отметил Фригович.

Он отметил, что эти снегопады в марте не последние. Завтра, 12 марта, в области также ожидают сильный ветер до 20 м / с. Ночью прогнозируют похолодание до 1-2 градусов мороза, днем до 7 градусов тепла.

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