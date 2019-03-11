В Британии разрабатывают базу ДНК собак из-за нападений на овц

11 марта, 2019, 14:25

Полиция Великобритании совместно с правительством разрабатывает базу ДНК собак, чтобы быстро находить их после очередного нападения на овц

Об этом пишет Telegraph.

О такой базе в Великобритании задумались из-за более частых случаях нападений на парнокопытных. Собаки гоняют и кусают овцы, и кое-где это приводит к летальному исходу.

Как пишет Telegraph, в 2018 году нападения на овцах обошлись британским фермерам в $ 1,56 млн. Особенно статистика ухудшилась в Уэльсе. Sky рассказывает, что в 2016 году собаки загрызли 15 000 фермерских животных. При этом на самом деле число может быть больше, ведь позже выяснилось, что только 39% фермеров заявляют о таких случаях в полицию.

Теперь чиновники разработали специальные правила, которые оговаривают, как можно получить ДНК животного с овцы, на которую напала собака. Для этого необходимо взять мазки из раны овцы и из пасти собаки, а потом их сравнить. Основным фактором здесь является скорость, с которой эксперты должны взять образец - если с этим затянуть, то идентифицировать собаку уже не получится.

Способ уже успешно использовали при поисках владельца собак, с которыми он охотился на зайцев, отмечает Telegraph. Власти решили создать базы, используя уже имеющийся опыт городов Баркинг и Дагенхам. Там владельцев собак в обязательном порядке заставляют регистрировать своих животных.