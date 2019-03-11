Умер украинский дипломат Антон Бутейко

11 марта, 2019, 19:04

На 72-м году жизни скончался украинский дипломат, бывший первый заместитель главы МИД и экс-посол в США и Румынии Антон Бутейко

Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Павел Климкин в Twitter.

"Отошел в вечность известный украинский дипломат, посол Антон Денисович Бутейко - одна из ведущих дипломатических фигур независимой Украины. Искренние соболезнования родным и близким", - написал Климкин.

Бутейко родился 6 апреля 1947 в с. Старый Чарторийск Маневицкого района Волынской области. В 1974 году окончил Киевский университет им. Т. Шевченко, факультет международного права.

В 1995 - 1998 гг. являлся первым заместителем министра иностранных дел Украины, с ноября 1998 года по декабрь 1999 года - Чрезвычайным и Полномочным послом Украины в США, с февраля 2000 года - послом по особым поручениям МИД Украины.

До сентября 2003 года - Чрезвычайный и Полномочный посол Украины в Румынии. Подал в отставку в знак протеста против подписания соглашения о Едином экономическом пространстве с Россией.