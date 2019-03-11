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Укрзализныця запускает ночной экспресс на Донетчину


фото: dzerkalo.media
Экспресс в Мариуполь будет курсировать с 30 марта и будет в пути 15 часов

Об этом сообщил глава железной дороги Евгений Кравцов в Facebook.

"Сочетание с Мариуполем - в приоритете. Сейчас время в пути - более 17 часов. Укрзализныця обещала, что поезда будут курсировать быстрее. С учетом оптимального баланса между грузовыми перевозками и пассажирскими - 2 часа - это максимум, который сейчас мы можем сделать из имеющейся инфраструктурой", - рассказал Кравцов.

Он отметил, что продажа билетов на экспресс уже открыта, а вагоны в составе будут модернизированы (после ремонта - как новые).

Кравцов добавил, что график экспресса удобен: вечером садитесь в поезд - утром на месте назначения.

 

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