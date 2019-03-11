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Украинская армия нуждается в российских комплектующих для танков, ЗРК и вертолетов, - ВСУ


фото: objectiv.tv
Украинская армия нуждается в комплектующих российского производства для танков Т-72, зенитно-ракетных комплексов, вертолетов, самолетов, бронетранспортеров, приборов сверхвысокой частоты и к боевым машинам пехоты

Об этом сообщил начальник Вооружения Вооруженных сил Украины генерал-майор Николай Шевцов на брифинге, передает УНИАН.

"Наиболее критической номенклатурой являются лопасти несущих винтов вертолетов и запасные части к самолетам", - рассказал Шевцов.

Кроме того, по государственному оборонному заказу в воинские части было поставлено более 4 тыс. единиц основных образцов вооружения и военной техники и более 1 млн единиц других приборов и средств поражения.

"Нами освоен средний ремонт около 20 образцов вооружений и военной техники, в том числе ремонт всех артиллерийских систем, капитальный ремонт блоков, узлов, агрегатов отдельных образцов", - заявил Шевцов.

Однако, по его словам, несмотря на выполненные мероприятия, остаются проблемными вопросы обеспечения производственной деятельности запасными частями и агрегатами отечественных производителей.

"Эти детали, к сожалению, производятся сегодня только в РФ это приборы сверхвысокой частоты, комплектующие к боевым машинам пехоты, бронетранспортерам, танкам Т-72, зенитным ракетным комплексам", - добавил Шевцов.

Ранее сообщалось, что Укроборонпром признал, что высотомеры, которые они вставляли в казахские самолеты Ан-26, производимые на предприятии Российской Федерации.

Он пояснил, что Укроборонпром приобрел именно у этого предприятия высотомеры, ведь это "лучшее ценовое предложение" и только это предприятие могло поставлять необходимые высотомеры (они должны быть произведены после 2015 года).

Напомним, 4 марта, вышла третья часть расследования Bihus.info о хищениях в оборонной сфере: Укроборонпром приобрел за $ 580 тыс. высотомеры стоимостью $ 85 тыс. (завышенная в 7 раз цена) российского производства.

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