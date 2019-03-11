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Украина заняла 12 место в рейтинге экспортеров вооружений, - отчет SIPRI


фото: REUTERS
В списке стран-экспортеров оружия в мире за период 2014-2018 годов Украина заняла 12 место

Соответствующие данные опубликовал Стокгольмский международный институт исследований проблем мира ( SIPRI ).

По данным отчета, Украина снизила экспорт вооружений на 47% по сравнению с 2009-2013 годами, а импорт оружия в 2014-2018 годах продолжал оставаться на достаточно низком уровне.

Аналитики отметили, 2009-13 годах Украина была крупнейшим поставщиком оружия к югу от Сахары. Впрочем, экспорт в регион упал на 79% между 2009-2013 и 2014-2018 годами.

Кроме того, среди основных клиентов Украины наряду с Таиландом и Китаем числится и Россия. Однако, к 2014 году из-за аннексии Крыма торговым отношениям РФ с Украиной и рядом других европейских стран был положен конец.

В 2014-2018 годах в пятерку крупнейших экспортеров вошли США, Россия, Франция, Германия и Китай. Они экспортировали вместе 75% общего объема вооружений.

По данным SIPRI, среди импортеров вооружения преобладают ближневосточные государства.

  • Напомним, что лидером экспорта оружия остаются США , которым удалось увеличить объем продаж на 29%, и теперь их доля на мировом рынке составляет более трети - 36%.
  • Россия остается вторым по величине экспортером оружия в мире, на нее приходится 21% мирового рынка, несмотря на снижение продаж в 2014-2018 годах на 17% по сравнению с предыдущим пятилетним периодом.
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