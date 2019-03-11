Трамп хочет направить $ 500 млн на борьбу с "вредным воздействием РФ"

11 марта, 2019, 19:51

11 марта опубликовали проект бюджета США на 2020 год, который предусматривает направить $ 500 млн на борьбу с "губительным влиянием России"

Соответствующий проект бюджета опубликовали на сайте Белого дома.

Общий объем расходов - $ 4,74 трлн. Доходы бюджета указаны на уровне $ 3,64 трл, а ожидаемый дефицит составит $ 1,1 трлн.

Из этих средств $ 500 млн предлагается выделить на "борьбу с тлетворным влиянием России" в "Европе, Евразии и Центральной Азии".

Финансы направят на укрепление национальной безопасности, защиту территориальной ценности союзников США, поддержку попыток партнеров США уйти от использования военной техники РФ.

Всего Трамп предлагает выделить $ 40 млрд Государственному департаменту и Агентству по международному развитию. Это на 23% меньше, чем прогнозировали в бюджете-2019.

Минобороны США предлагается выделить $ 718 млрд, что на 5% больше, чем в 2019 году.

В 2020 году прогнозируется, что число военнослужащих США составит 2,1 млн человек. Кроме того, США планируют закупить 12 военных кораблей, два больших "экспериментальных" беспилотных надводных корабля и 110 истребителей.

Предлагается также выделить $ 5 млрд на строительство "примерно 200 миль" стены на южной границе США с Мексикой.