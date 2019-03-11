Томенко сравнил расследование хищения в "оборонке" с пленками Мельниченко

11 марта, 2019, 21:42

Расследование о хищении в оборонной сфере - это своего рода пленки Мельниченко относительно политического режима, который сформировался за 5 лет

Об этом политик Николай Томенко заявил в программе "Вердикт с Сергеем Руденко", передает Еспресо.TV

"Здесь выглядит ситуация иначе, чем в истории с СНБО. Здесь отсылочных вещей на первых лиц нету, из того, что я понял. Скорее всего, и люди, которые упоминаются, они будут уволены, то есть те непосредственные люди, которые проходят в этой переписке по СБУ, Генпрокуратуре, по НАБУ, я так понял цифр нет, то есть понимание, что они на платных услугах делали", - сказал он.

Томенко сравнил расследование хищения в оборонной сфере с пленками Мельниченко.

"Как по мне, сейчас более важно, что вся эта история показала то, как в истории с пленками Мельниченко - все все знали, но надо было где-то прочитать. То есть, это, если хотите, пленки Мельниченко относительно политического режима, который сформировался за 5 лет. На самом деле, когда мы говорим Гладковский, я думаю, что это левая рука, то есть правая рука это Кононенко. Речь не идет об Укроборонпроме", - отметил он.