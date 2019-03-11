Томенко сравнил расследование хищения в "оборонке" с пленками Мельниченко
Об этом политик Николай Томенко заявил в программе "Вердикт с Сергеем Руденко", передает Еспресо.TV
"Здесь выглядит ситуация иначе, чем в истории с СНБО. Здесь отсылочных вещей на первых лиц нету, из того, что я понял. Скорее всего, и люди, которые упоминаются, они будут уволены, то есть те непосредственные люди, которые проходят в этой переписке по СБУ, Генпрокуратуре, по НАБУ, я так понял цифр нет, то есть понимание, что они на платных услугах делали", - сказал он.
Томенко сравнил расследование хищения в оборонной сфере с пленками Мельниченко.
"Как по мне, сейчас более важно, что вся эта история показала то, как в истории с пленками Мельниченко - все все знали, но надо было где-то прочитать. То есть, это, если хотите, пленки Мельниченко относительно политического режима, который сформировался за 5 лет. На самом деле, когда мы говорим Гладковский, я думаю, что это левая рука, то есть правая рука это Кононенко. Речь не идет об Укроборонпроме", - отметил он.
- Напомним, 25 февраля 2019 года проект "Наши деньги" обнародовал расследования хищений в "Укроборонпроме", к которым, по данным журналистов, якобы причастен сын первого заместителя секретаря СНБО Олега Гладковского Игорь Гладковский с фигурантами Виталием Жуковым и Андреем Рогозой. В НАБУ заявили, что фирмы, которые фигурируют в расследовании, являются объектами расследований Бюро.
- Олег Гладковский отверг обвинения в коррупции и обратился к НАБУ и ГПУ с просьбой проверить факты, приведенные в журналистском расследовании. Он подчеркивал, что его сын якобы даже не знает, кто такие Жуков и Рогоза.
- Петр Порошенко 4 марта подписал указ об увольнении Гладковского-старшего с должности первого заместителя секретаря Совета национальной безопасности и обороны.
- В свою очередь президент призвал до конца года провести аудит "Укроборонпрома", а Верховная Рада обещает сделать госзакупки в оборонной отрасли максимально прозрачными.
- Журналисты Bihus.INFO также обнародовали новую часть расследования о продаже "Укроборонпрому" приборов стоимостью $ 85 тыс. по цене в $ 580 тыс.
- Журналисты проекта "Наши деньги" заявили, что работники разных правоохранительных органов Украины брали взятки за закрытие производств о хищениях в украинском оборонном комплексе.
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