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Tesla не будет закрывать магазины, но повысит цены на дорогие модели авто


фото: teslarati
Американская компания Tesla отменила предыдущее решение о закрытии офлайн-магазинов. Зато решила поднять цены на автомобили

Об этом говорится в сообщении на сайте компании Tesla.

Напомним, в начале марта компания выложила свой план закрытия большей части офлайн-магазинов . Тогда автопроизводитель заявлял, что оптимизация позволит снизить затраты и на 6% удешевит автомобили.

Согласно новому сообщению, Tesla отвергает этот план.

"Закрытие испытывают только 10% магазинов - но их судьба была решена в любом случае. Еще 20% точек проходят процесс оценивания, а остальные магазины продолжат свою работу ", - говорится на сайте компнании.

В то же время стоимость автомобилей всех моделей в среднем поднимется на 3%.

Единственное исключение сделали для бюджетной Model 3 - по-прежнему, стоимость автомобиля будет начинаться от $ 35 000. Все остальные изменения Model 3, Model S и Model X поднимутся в цене с 18 марта.

Как указывают в Tesla, несмотря на присутствие офлайн-магазинов, продажи все равно будут ориентироваться на онлайн. Консультанты помогут покупателям сделать заказ с телефона, а количество автомобилей в салонах для быстрой покупки будет ограничено.

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