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Суд Москвы продлил арест фабрики Roshen в Липецке


фото: ntv
Басманный суд Москвы продлил арест кондитерской фабрики Roshen в Липецке

Об этом сообщается на сайте компании.

По ходатайству следователя срок обеспечительного ареста, наложенного на 12 объектов недвижимости, продлен до 13 июня 2019 года.

Мера суда позволяет фабрике эксплуатировать арестованное имущество, но запрещает продавать его или сдавать в аренду. Под арестом продолжают быть склад готовой продукции, четыре цеха, здание подсобного корпуса, а также семь земельных участков общей площадью более 700 тыс. кв. метров.

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