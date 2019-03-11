США планируют санкции против компаний из ЕС, которые финансируют "Северный поток-2", - СМИ
11 марта, 2019, 13:35
США планируют наложить санкции на компании ЕС, которые софинансируют российский трубопровод "Северный поток-2", а также те компании, которые участвуют в прокладке труб в Балтийском море
Об этом сообщает американская газета The Wall Street Journal со ссылкой на неназванные источники в США, передает Европейская правда .
Отмечается, что санкции могут повысить напряженность между Берлином и Вашингтоном на фоне длительного спора об американских пошлинах на немецкие автомобили.
США утверждают, что трубопровод является стратегическим риском энергетической зависимости России.
Напомним, что в ЕС рассматривают новые санкции для России и остановку строительства Северного потока-2
- Дания может не дать разрешения на строительство "Северного потока - 2" из-за российской агрессии в Украине
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