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США планируют санкции против компаний из ЕС, которые финансируют "Северный поток-2", - СМИ

США планируют наложить санкции на компании ЕС, которые софинансируют российский трубопровод "Северный поток-2", а также те компании, которые участвуют в прокладке труб в Балтийском море

Об этом сообщает американская газета The Wall Street Journal со ссылкой на неназванные источники в США, передает Европейская правда .

Отмечается, что санкции могут повысить напряженность между Берлином и Вашингтоном на фоне длительного спора об американских пошлинах на немецкие автомобили.

США утверждают, что трубопровод является стратегическим риском энергетической зависимости России.

Напомним, что в ЕС рассматривают новые санкции для России и остановку строительства Северного потока-2

 

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