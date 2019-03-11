США опередили Россию в экспорте вооружений на 75%, - отчет SIPRI

11 марта, 2019, 10:11

По сравнению с периодом 2009-2013 годов, объемы торговли основными видами вооружений в мире в 2014-2018 годах выросли на 7,8%, а лидером экспорта остается США

Соответствующий отчет опубликовал 11 марта Стокгольмский международный институт исследований мира (SIPRI).

В 2014-2018 годах в пятерку крупнейших экспортеров вошли США, Россия, Франция, Германия и Китай. Они экспортировали вместе 75% общего объема вооружений.

Поток вооружений на Ближний Восток увеличился и в период 2009-2013 годов и в 2014-2018 лет. Впрочем, произошло уменьшение экспорта всех других регионов.

США остаются крупнейшим экспортером основных видов вооружений в мире. Разрыв с другими экспортерами стремительно увеличился в 2014-2018 годах. По данным института, за последний пятилетний период американский экспорт вырос до 36% (с 30% в предыдущем периоде).

"Экспорт основных видов вооружений был на 75% выше, чем в России в период 2014-2018 годов, тогда как в 2009-2013 годах он был лишь на 12% выше", - говорится в отчете SIPRI.

Более половины американского экспорта пришлась на Ближний Восток.

Директор Программы расходов на вооружение и армию SIPRI От Флоран заявил, что США еще больше укрепили свои позиции среди крупнейших в мире поставщиков оружия. Он также сказал, что в последние пять лет США экспортировали оружие в меньшей мере 98 стран.

В то же время, российский экспорт вооружений в 2014-2018 годах уменьшился на 17%, в том числе из-за сокращения закупки российского оружия Индией и Венесуэлой. Сократили экспорт оружия и Франция с Германией - на 43% и 13% соответственно.

Вместе экспорт вооружений стран ЕС в 2014-2018 годах составлял 27%.