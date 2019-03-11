США могут столкнуться со значительным дефицитом питьевой воды

11 марта, 2019, 21:15

В следующие 50 лет из-за глобального потепления США столкнутся со значительным дефицитом питьевой воды

Об этом сообщает newcivilengineer, передает УНИАН.

Исследователи использовали ряд глобальных климатических моделей для прогнозирования обеспечения водой с учетом данных об ожидаемом росте населения. Известно, что с начала XX века потребление воды возросло в девять раз, и бесперебойное водоснабжение было достигнуто в 1980-х годах, однако в будущем ситуация ухудшится. По прогнозам специалистов, под угрозой окажется водоснабжение в центральных и южных районах Великих равнин, в юго-западных и центральных штатах Скалистых гор, Калифорнии, Флориде и Среднем Западе.

Ученые считают, что проблема нехватки воды может быть преодолена путем введения новых методов в сельском хозяйстве, которые повышают эффективность орошения. Еще одним решением может быть использование подземных вод, однако этот ресурс ограничен и также находится под угрозой.