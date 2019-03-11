СМИ назвали фамилии 8 россиян, против которых ЕС ввел санкции за агрессию на Азове
11 марта, 2019, 17:05
СМИ обнародовали фамилии 8 россиян, против которых Европейский Союз ввел санкции за блокаду Азовского моря
Об этом сообщает информационное агентство Интерфакс-Украина, передает Европейская правда.
"Согласно информации, которой располагает агентство "Интерфакс-Украина", в "списке восьми" указаны следующие фамилии: Станкевич, Шеин, Басов, Саляев, Шипицын, Шатохин, Ромашкин, Щербаков. Однако установить, кем конкретно являются эти люди, сложно" , - отметил агентство.
Напомним, что послы стран Европейского Союза ввели санкции против 8 граждан РФ, ответственных за атаку на украинские корабли в Керченском проливе.
- 18 февраля 2019 года Совет ЕС одобрил пакет санкций против России за агрессию в Азовском море, нападение на украинскик корабли и захват украинских моряков.
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