СМИ назвали фамилии 8 россиян, против которых ЕС ввел санкции за агрессию на Азове

11 марта, 2019, 17:05

СМИ обнародовали фамилии 8 россиян, против которых Европейский Союз ввел санкции за блокаду Азовского моря

Об этом сообщает информационное агентство Интерфакс-Украина, передает Европейская правда.

"Согласно информации, которой располагает агентство "Интерфакс-Украина", в "списке восьми" указаны следующие фамилии: Станкевич, Шеин, Басов, Саляев, Шипицын, Шатохин, Ромашкин, Щербаков. Однако установить, кем конкретно являются эти люди, сложно" , - отметил агентство.

Напомним, что послы стран Европейского Союза ввели санкции против 8 граждан РФ, ответственных за атаку на украинские корабли в Керченском проливе.