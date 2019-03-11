СБУ назвала количество освобожденных из плена на Донбассе за время войны
Об этом сообщает Антитеррористический центр СБУ в ответ на журналистский запрос, передают "Новости Донбасса" .
"По данным информационного учета военнослужащих и гражданских лиц, которые были противоправно лишены свободы или пропали без вести в зоне проведения АТО, начиная с 7 апреля 2014 года, значатся как найдены / освобождены 3233 человека", - говорится в ответе.
Ранее сообщалось, что на переговорах в Минске украинская сторона предложила отдать 25 осужденных граждан РФ и 72 коллаборационистов в обмен на 19 заложников с оккупированных территорий и украинских политзаключенных из РФ, а также пожелала освободить 24 военнопленных моряков. А представители террористических "ЛНР" / "ДНР" в грубой форме сорвали переговоры .
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