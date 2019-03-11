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САП сообщила Труханову о подозрении в сокрытии состояния


фото: dumskaya
Руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий сообщил мэру Одессы Геннадию Труханову о подозрении по ст. 366-1 Уголовного кодекса Украины (декларирование недостоверной информации)

Об этом сообщает пресс-служба САП.

"Геннадий Труханов подозревается в представлении субъектом декларирования заведомо недостоверных сведений в декларациях лица, уполномоченного на выполнение функций государства или местного самоуправления, предусмотренной законом Украины" О предотвращении коррупции ", по 2015-2016 годы", - говорится в сообщении.

Ст. 366-1 предвидит наказание в виде штрафа от 2500 до 3000 необлагаемых минимумов доходов граждан или общественных работ на срок от 150 до 240 часов, либо лишение свободы до 2 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью до 3 лет.

В то же время пресс-служба НАБУ уточняет, что Труханов не задекларировал сведения об имуществе и доходах, которыми располагает его бывшая жена, с которой он находился в официальном браке с 1985 по 1997 годы и имеет двух общих детей, один из которых родилась в 2000 году - то есть после официального расторжения брака.

По данным НАБУ, Труханов не задекларировал квартиру, два паркоместа, эллинг (помещение для ремонта судов), дачу, нежилую недвижимость, два автомобиля, доли в ряде субъектов хозяйствования и проценты по вкладам в банках.

"Всего в декларации 2015 мэр Одессы не внес состояние на общую сумму 32,48 млн грн, в декларации 2016 года - на 18,81 млн грн", - подытожили в НАБУ.

  • Напомним, ранее НАБУ закрыло производство относительно незаконного обогащения Геннадия Труханова путем присвоения 185 млн грн из городского бюджета.
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