САП сообщила Труханову о подозрении в сокрытии состояния

11 марта, 2019, 12:49

Руководитель Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий сообщил мэру Одессы Геннадию Труханову о подозрении по ст. 366-1 Уголовного кодекса Украины (декларирование недостоверной информации)

Об этом сообщает пресс-служба САП.

"Геннадий Труханов подозревается в представлении субъектом декларирования заведомо недостоверных сведений в декларациях лица, уполномоченного на выполнение функций государства или местного самоуправления, предусмотренной законом Украины" О предотвращении коррупции ", по 2015-2016 годы", - говорится в сообщении.

Ст. 366-1 предвидит наказание в виде штрафа от 2500 до 3000 необлагаемых минимумов доходов граждан или общественных работ на срок от 150 до 240 часов, либо лишение свободы до 2 лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью до 3 лет.

В то же время пресс-служба НАБУ уточняет, что Труханов не задекларировал сведения об имуществе и доходах, которыми располагает его бывшая жена, с которой он находился в официальном браке с 1985 по 1997 годы и имеет двух общих детей, один из которых родилась в 2000 году - то есть после официального расторжения брака.

По данным НАБУ, Труханов не задекларировал квартиру, два паркоместа, эллинг (помещение для ремонта судов), дачу, нежилую недвижимость, два автомобиля, доли в ряде субъектов хозяйствования и проценты по вкладам в банках.

"Всего в декларации 2015 мэр Одессы не внес состояние на общую сумму 32,48 млн грн, в декларации 2016 года - на 18,81 млн грн", - подытожили в НАБУ.